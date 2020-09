Revelatie Tadej Pogacar maakt heel wat indruk in de Tour de France: "Als ik deze vorm kan aanhouden, kan ik voor het podium gaan"

De revelatie in deze Tour de France is voorlopig Tadej Pogacar. De Sloveen van UAE Team Emirates verloor tijd in de waaieretappe, maar in de Pyreneeën maakte hij al heel wat tijd goed. Als hij zo kan blijven rijden, wil het jonge toptalent zelfs voor het podium gaan.

Tadej Pogacar is een fenomeen. De 21-jarige Sloveen eindigde vorig seizoen op de derde plaats in het algemeen klassement van de Vuelta en daar won hij drie ritten. Ook in de Tour de France heeft hij al een rit op zijn naam kunnen zetten. Hij staat voorlopig op de zevende plaats in het algemeen klassement, maar hij droomt van het podium. "Als ik zo kan blijven rijden, kan ik eventueel voor het podium gaan. Ik heb mezelf de voorbije dagen verrast", staat te lezen bij Wielerflits.