📷 Gilbert "wordt elke dag sterker" na kniebreuk

Gilbert had donderdag een fitnessessie gepland, ondanks zijn gehavende knie. "Ik ben heel blij met mijn uitstekende sessie in de fitness. Ik word elke dag sterker", klinkt het.

Gilbert hoopt zich nog klaar te kunnen stomen voor de klassiekers. De Ardennenklassiekers staan begin oktober gepland. De Vlaamse klassiekers zullen waarschijnlijk een realistischer doel zijn, die vallen midden-eind oktober.

Très heureux de refaire une bonne séance de fitness !

L’évolution est très bonne. Very happy with a great fitness workout today. Getting stronger everyday! 💪🏋️‍♂️ pic.twitter.com/3F9P62Nl1i