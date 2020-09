Greg Van Avermaet maakt zich op voor nieuwe kans: "Veel mannen zullen rit hebben aangekruist"

Met zijn vierde plek in de tweede rit in Nice en zijn derde plaats op Mont Aigoual heeft Van Avermaet zich zeker al getoond in deze Tour. Een overwinning was er echter nog niet bij. De etappe naar Serran kan misschien wel iets voor hem zijn.

In de twee ritten na de rustdag mikten ze bij CCC vooral op Matteo Trentin. In Poitiers kon Van Avermaet ook zijn steentje bijdragen om de Italiaan in een zo goed mogelijke positie naar de finish te loodsen. "Ik heb beter mijn werk kunnen doen voor Matteo. Het was ook goed om mjin benen eens te testen. Met de oplopende aankomst in het vooruitzicht was het gemakkelijker voor mij om voorin te blijven en mijn werk te doen."

MEEGAAN IN VLUCHT OF NIET?

De oogst was wel mager, want Trentin finishte net buiten de top tien. In de twaalfde etappe ziet Van Avermaet weer een kans voor zichzelf. "Ik heb goede benen, maar veel mannen zullen die rit hebben aangekruist. Ik heb er vertrouwen in dat ik het goed kan doen in de ontsnapping, maar ook vanuit het peloton. We zullen moeten zien hoe de koers zich ontwikkelt."

Heel veel opportuniteiten zullen zich tijdens deze Tour misschien niet meer voordoen. Het komt er dus op aan om uit elke gelegenheid het maximum te halen. "Ik hoop dat ik geen kans mis om een goede uitslag te behalen."