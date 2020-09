Lucas Hamilton zet vierde etappe Tirreno-Adriatico op zijn naam, van der Poel en Froome moesten lossen

In de Tirreno-Adriatico kregen de renners vandaag een zware rit voorgeschoteld. De klassementsrenners waren op post, maar in het slot gingen Hamilton en Masnada er alleen vandoor. De zege was uiteindelijk voor Hamilton.

Lucas Hamilton van Mitchelton-Scott heeft de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico op zijn naam gezet. Hamilton haalde het in de sprint van Fausto Masnada, een renner van Deceuninck–Quick-Step. Daarachter kwam een groep binnen met de klassementsrenners. Michael Woods, de huidige leider in het algemeen klassement, eindigde op de derde plaats. Jakob Fugslang en Vincenzo Nibali zaten niet in de elitegroep en verliezen dus tijd. Ook Mathieu van der Poel en Chris Froome waren er niet bij.