13de etappe van de Tour de France zorgt voor spektakel: sprinters moesten lossen in eerste deel

De renners krijgen vandaag een zeer zware rit voorgeschoteld in de Tour de France. Er zijn namelijk 7(!) beklimmingen. Er zijn al 2 beklimmingen gepasseerd en na enkele aanvallen zitten nu 17 renners in de kopgroep.

De renners zijn momenteel aan een zware bergetappe bezig in de Tour de France. Heel wat renners wilden dan ook in de vlucht en na veel aanvallen kwamen er uiteindelijk 17 vluchters. De sprinters hebben ondertussen ook al moeten lossen in het peloton en moeten een groep vormen achteraan om de tijdsgrens voor te zijn.

Om u een overzicht te geven, kan je hier de 17 vluchters vinden. Alaphilippe, Cavagna, Martinez, Powless, Carthy, Daniel Martin, Geschke, Soler, De La Cruz, Madouas, Edet, Sicard, Rolland, Sivakov, Barguil en dan nog Schachmann en Kämna.