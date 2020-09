Dauphiné-winnaar Martinez legt twee Bora-mannen erop, Bernal verliest tijd op gele trui en Pogacar

De zware dertiende Tourrit, met 4400 hoogtemeters, heeft niet ontgoocheld. Daniel Felipe Martinez, die de Dauphiné won en dan door een val op dag 1 van de Tour het klassement uit zijn hoofd moest zetten, liet zien dat hij weer verrezen is. De Colombiaan rekende af met twee Bora-renners.

Nog voor de echte beklimmingen eraan kwamen was het volop koers om weg te geraken. Daar slaagde uiteindelijk een omvangrijke kopgroep, met onder andere ook de aanwezigheid van Alaphilippe, wel in. Schachmann reed uit deze groep weg, samen met Powless van EF.

Die laatste kon ineens het tempo van Schachmann niet meer aan. Martinez, de ploegmaat van Powless, moest dan de achtervolging inzetten en kreeg Kämna mee. Kämna rijdt net als Schachmann voor Bora en bleef uiteraard in het wiel zitten van Martinez. Die knalde in zijn eentje dan wel de kloof dicht.

KÄMNA DAN TOCH NIET FRIS GENOEG

Alles leek zo uit te draaien in het voordeel van Kämna. Die probeerde het twee keer in de finale. De tweede keer was de versnelling te veel voor Schachmann, maar niet voor Martinez. Ook in de sprint bergop op Puy Marie lukte het niet voor Kämna, het was Martinez die na een straffe numero Bora-Hansgrohe achter liet met een kater.

ROGLIC EN POGACAR ZETTEN BERNAL OP AFSTAND

Ook de klassementsmannen leverden nog strijd. Roglic en Pogacar gingen in de aanval. Daar had Bernal niet van terug. De Tourwinnaar van 2019 bereikte de aankomst 38 seconden na het olijke duo uit Slovenië. Roglic doet zo een uitstekende zaak. Pogacar ook, want die spring naar de tweede plaats in het klassement. Bernal is derde.