Eerste grote zege in Tirreno voor klimmer met geweldig potentieel: "Ik had geluk dat ik Masnada mee had"

Net geen ritzege voor Deceuninck-Quick.Step in Tirreno-Adriatico, wel voor een Australiër van Mitchelton-Scott, Lucas Hamilton. Pas zijn eerste grote overwinning, maar de 24-jarige Hamilton heeft heel wat in zijn mars. Enkele jaren geleden was hij derde in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften.

Zeker geen toevalstreffer dus. Wel opvallend dat hij een vrijgeleide kreeg, met ook Simon Yates in de ploeg. "Het is mijn eerste zege in de WorldTour, dus ik ben superblij. Ik zat in de tweede groep toen Yates aanviel. Toen we weer aansloten, zag ik mijn eigen kans. Met de snelheid en het momentum dat ik had, slaagde ik er in om weg te rijden."

Ik pak mijn kansen wanneer ik kan

Hamilton kreeg nog het gezelschap van een andere vluchter en met hun twee bleven ze voorop. "Ik had geluk dat ik Masnada mee had. Ik denk niet dat ik het op mijn eentje had kunnen klaren. We werkten goed samen. Simon is nog altijd onze kopman, deze zege is eerder een bonus. Voor mij is het wel een mooie stap voorwaarts. Ik pak mijn kansen wanneer ik kan en ik heb het geluk dat Simon een kopman is die dat ook toestaat."

Op het einde beschikte Hamilton ook over de koelbloedigheid om het af te maken. "Op papier is Masnada wellicht sneller dan mij. Daar was ik wat bezorgd over. Ik probeerde hem het werk te laten opknappen in de laatste 500 meter, dat draaide in mijn voordeel uit".