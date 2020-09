Scoort Sunweb ook nog met Benoot? "Nog enkele procentjes nodig en dan kan ik zelf vechten voor overwinning"

De voorbereidende move van Tiesj Benoot heeft mee de weg geplaveid voor de ritzege van Marc Hirschi in de Tour. Zo heeft Sunweb zijn welverdiende etappezege eindelijk beet. Benoot heeft de hoop nog niet opgegeven om er ook zelf nog een tweede aan toe te voegen.

"Het doel was eerst om in de ontsnapping te zitten. Toen we zagen dat Bora en CCC controleerden, focusten we op de finale", zag Benoot het eerste deel van de rit toch anders verlopen dan verwacht. "We moesten wel als eersten vertrekken en dat hebben we gedaan. Dan kwam Soler en op de top van de beklimming sloot een groepje van drie man aan, met daarbij ook Hirschi."

Vervolgens werkte Benoot in dienst van de Zwitser. "Ik voelde me al veel beter dan in de eerste week, maar als het lang bergop ging kreeg ik krampen. We zijn dus vol voor Hirschi gegaan. Ik heb vol geopend aan de voet van de slotklim en probeerde het zo lang mogelijk vol te houden. Hirschi ging dan solo naar de finish en Nicolas Roche en Søren Kragh Andersen stopten af in de achtervolgende groep."

Persoonlijk heb ik een stap vooruit gezet

Na de valpartij van Benoot eerder in de Tour deed het deugd om nog eens op topniveau volle bak te koersen. Dat biedt perspectieven. "Persoonlijk heb ik een stap vooruit gezet. Ik heb nog enkele procentjes nodig en dan kan ik zelf voor de overwinning vechten."