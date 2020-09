Tejay van Garderen komt met een straffe uitspraak: "Hij kan de Tour de France winnen"

De renners zijn in de Tour de France aan de tweede week bezig en bovenin staat alles nog vrij dicht bij elkaar. Ook Rigoberto Urán staat nog goed in het klassement en volgens zijn ploegmaat Tejay van Garderen zou hij zelfs de Tour de France kunnen winnen.

Volgens Tejay van Garderen maakt Rigoberto Urán kans op eindwinst in de Tour de France. "Hij is zeer rustig. Hij laat zich niet gek maken en raakt nooit in paniek. Hij doet het zeer goed als kopman", vertelde van Garderen bij Velonews.

Volgens van Garderen kunnen ze bij EF Pro Cycling profiteren van het werk van Jumbo-Visma. "Zij moeten het werk opknappen en veel bonus hebben ze nog niet. Het verschil is nog steeds maar een halve minuut, dus misschien kunnen wij profiteren", legde van Garderen uit.