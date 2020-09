Einde seizoen voor Bauke Mollema

Bauke Mollema kwam vrijdag zwaar ten val in de Ronde van Frankrijk en liep enkele breuken op aan pols en arm. Op de nacht van vrijdag op zaterdag is de Nederlander meteen geopereerd, met succes. Maar zijn seizoen zit er al wel op.

Mollema begon samen met Richie Porte als dubbelkopman van Trek-Segafredo aan deze Ronde van Frankrijk. Bij aanvang van de etappe vrijdag stond hij op plaats 13 in het klassement. Een top 10-notering zou het hoogst haalbare geweest zijn, maar in het najaar had de Nederlander ongetwijfeld gehoopt op enkele goede noteringen in de klassiekers.

Trek-Segafredo liet weten dat de operatie "technisch perfect verlopen is". "De verwachte hersteltijd is zo'n 6 weken. We verwachten dus niet dat hij dit seizoen nog in actie zal komen. Bauke reist zaterdag naar huis om daar verder te herstellen", klinkt het.