Merlier dolblij dat hij nog eens kan winnen in Belgische driekleur

In de tweede etappe werd Merlier nog 5e, maar zaterdag was het wel raak in de Tirreno-Adriatico. De Belgische kampioen reed een ijzersterke sprint en won voor Ackermann en Magnus Cort Nielsen.

Achteraf dan ook een dolblije Merlier die een reactie kwam geven. "Vandaag was de laatste kans op een sprint, ik ben dan ook heel blij dat ik heb volgehouden want de voorbije dagen in de bergen waren echt niet makkelijk", klinkt het. "De sportdirecteur zei dat ik van ver moest aangaan vandaag dus ik deed dat ook. Het team bracht me perfect in positie en uiteindelijk kon ik het afmaken. Een bericht voor de fans: Bedankt voor jullie steun, ik ben blij dat ik in mijn nationale trui kon winnen voor jullie", aldus een dolblije Tim Merlier. 🔱#TirrenoAdriatico @eolo_it



Stage 6⃣ | Tappa 6⃣



🥇 @MerlierTim 🇧🇪 - @AlpecinFenix

🥈 @Ackes171 🇩🇪 - @BORAhansgrohe

🥉 @MagnusCort 🇩🇰 - @EFprocycling pic.twitter.com/4cjwcRI4NS — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) September 12, 2020