Pogacar laat zijn benen best extra masseren vanavond: "Ik zal Roglic aanvallen als ik de kans krijg"

De Ronde van Frankrijk wordt hoogstwaarschijnlijk een Sloveens duel tussen Primoz Roglic en Tadej Pogacar. De jonge Pogacar lijkt klaar om Roglic aan te vallen in de Alpen.

Maar daarvoor moest hij vrijdag eerst een hectische dag overleven richting Lyon. "Het was stressvol", reageert Pogacar op de teamwebsite. "We wisten dat het zwaar ging worden toen BORA zich op kop zette. Het laatste deel van de etappe was wel gevaarlijk met de afdalingen, maar ik ben blij dat we de dag goed doorgekomen zijn", klinkt het.

Zaterdag komt de Ronde van Frankrijk aan op de Grand Colombier, een echte Alpenreus. Het moment voor Pogacar om Roglic aan te vallen. "Ik heb eigenlijk nog niet stilgestaan bij de etappe van morgen, enkel aan de laatste kilometers in Lyon", klinkt het bij de jongeling. "Ik moet nu zo goed mogeilijk herstellen voor morgen zodat mijn benen goed zijn."

"Het zijn lange beklimmingen die eraan komen maar ik ga wel proberen om Roglic aan te vallen als ik kan", besluit de Sloveen.