Tim Merlier sprint sneller dan Ackermann en Gaviria in Tirreno

Derde keer goede keer voor Tim Merlier in de Tirreno-Adriatico. De Belgische kampioen was de beste in de massasprint van de zesde etappe in de Italiaanse rittenkoers.

Na enkele zware bergetappes waren dus opnieuw de sprinters aan zet in Italië. De klassieke vroege vlucht bestond uit 5 renners: Axel Domont, Simon Pellaud, Carl Fredrik Hagen, Josip Rumac en Veljko Stonic. Op zo'n 15 kilometer voor de finish werd de groep gegrepen en maakten de snelle jongens zich klaar voor de massasprint. Veel ploegen probeerden een treintje op te zetten met 3 renners, maar een echte winnaar was er niet. Ultimo chilometro In de laatste kilometer zijn het de mannen van Deceuninck-Quick.Step en Israel Start-Up Nation die het tempo hoog optrekken. Met nog zo'n 500 meter te gaan zit Merlier uitstekend in de slipstream van Gaviria. Merlier gaat op en over Gaviria en duldt niemand meer naast zich. Ackermann komt langs de andere kant van de weg nog druk zetten, maar Merlier houdt de Duitser af en sprint naar zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau.