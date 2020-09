Van Vleuten wint eerste rit in lijn van Giro Rosa

De dames kregen meteen heel wat hoogtemeters voor de kiezen in de etappe tussen Paganico en Arcidosso, ook enkele onverharde stroken.

Van Vleuten wint voor haar landgenote en Nederlands kampioene Anna Van Der Breggen. De Poolse Niewiadoma eindigt op plaats 3.

Van Vleuten neemt ook meteen de leiding over in het klassement. Ze stond op amper 5 seconden van de leiding en neemt nu die roze leiderstrui dus over van Longo Borhini.

#GiroRosa 🇮🇹



The gravel roads gave us a scare, but @AvVleuten prevails on the second stage and moves into the race lead! 💪🏼 pic.twitter.com/V0Ba2onrqK