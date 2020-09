🎥 Egan Bernal geeft uitleg bij verrassende aanval: "Dacht er niet te veel bij na, we gaan vechten tot in Parijs"

Een rit in het teken van groen en voor de vluchters, zo werd de rit van zaterdag beschreven. Egan Bernal dacht daar anders over. Die vond dat een klassementsrenner zich ook wel mocht mengen in de debatten en probeerde aan het einde van de etappe tijdswinst te boeken.

Dat het zo'n harde koersdag was, kroop bij iedereen wel in de benen. "Het was een zware etappe. Op de eerste klim ging Bora voluit, ze waren aan het rijden voor Sagan en probeerden Sam Bennett te lossen. Dat lukte uiteindelijk. Het gevecht voor de groene trui maakte er een zware dag van."

Dat schepte misschien ook de mogelijkheid om met iets verrassend voor de dag te komen. "Ik denk dat iedereen op de limiet reed in de finale. Ik voelde me gewoon goed op de laatste klim en ik probeerde. Het was niet het plan om aan te vallen. Eerlijk gezegd dacht ik er niet al te veel bij na en zette ik gewoon aan. Ik genoot er wel van. Dat heb ik nodig, van de koers te genieten."

In elk geval is het duidelijk dat Egan Bernal de gele trui nog lang niet heeft opgegeven. "We gaan vechten tot in Parijs", kondigt de Colombiaan van Ineos Grenadiers aan.