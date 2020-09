Declercq ziet Bennett over minder moment geraken en heeft lof voor Bora: "Het is reclame voor de koers"

Tim Declercq en zijn maats moesten in de veertiende Tourrit weer stevig aan de bak om Sam Bennett zo lang mogelijk bij de eerste groep te houden. Dat lukte vrij aardig, ondanks dat Bora-Hansgrohe de koers echt wel hard maakte. Daar heeft Declercq ook wel respect voor.

Als een renner die zelf steeds (meer dan) zijn deel van het werk opknapt, kan Declercq die ingesteldheid wel waarderen. "Het is offensief koersen, zoals wij dat meestal ook doen. Zij hebben natuurlijk het voordeel dat ze een sterke ploeg hebben om bergop te rijden en dat Peter Sagan iets beter klimt dan Sam Bennett. Al was Sam echt in orde", zag Declercq.

Chapeau voor manier van koersen van Bora

'El Tractor' zag een strijdvaardige groene trui. "Hij heeft er echt lang blijven aanhangen. Het was sowieso een sterke move van die mannen van Bora. Als je vooraan zit, weet je ook dat je het voordeel hebt van de motors en de auto's. Ik ga daar niet alles op steken, want het was zeker hun verdienste. Chapeau voor hun manier van koersen. Het is reclame voor de koers."

Bij Deceuninck-Quick.Step is het wel een opsteker dat Bennett na die zware beproeving in de meest recente bergrit toch weer een betere indruk maakt. "Ik denk dat zeker 50-60 renners minder waren dan Sam."