Nieuw groots nummer Roglic/Pogacar? Op naar vuurwerk in de Tour met aankomst boven op de Grand Colombier

Een hele lange beklimming aan het eind van een zware rit: de Grand Colombier moet het decor worden van een schitterende strijd tussen klassementsmannen, die zich daar onmogelijk kunnen wegsteken. Lopen de verschillen op en zien we onverwachte wendingen? Dit moet een topdag worden in de Tour.

Vertrekken doen de renners in Lyon, de heuvelachtige stad waar gisteren de aankomst lag. Vanuit de start gaat het over wegen die ook wel lichtjes op en af lopen, maar voor dit profpeloton geen problemen mogen veroorzaken. Na 58 kilometer is er een tussensprint: grote kans dat we daar weer een duel Bennett-Sagan zien.

Al hangt er ook veel van af hoe de vroege vlucht tot stand komt en wanneer. Na een kleine honderd kilometer is het dan aan de klimmers, met de beklimming van de Montée de la Selle de Fromentel. Een steile klim van 8,1 procent en dit 11,1 kilometer lang. Na de afdaling komen er nog wat meer hoogtemeters bij door 6,9 kilometer aaneen de Col de la Biche op te klauteren, aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8,9%.

Zware percentages dus op deze beklimmingen van eerste categorie. Wie dan nog kan terugkeren in de vallei, grijpt die kans ook het best, maar zal er onherroepelijk weer af moeten, want het venijn zit in de staat met de aankomst boven op de Grand Colombier. De laatste zeventien kilometer lopen allemaal bergop, aan 7,1%. Het kan niet anders dat we hier vuurwerk krijgen tussen de groten.

Pakt de Sloveense entente daar nog eens uit met een bisnummertje en laten Roglic en Pogacar nog eens zien dat ze de besten zijn bergop? Of moet de vriendschap wijken voor de competitie en gaat de ene landgenoot de andere aanvallen, zoals Pogacar beloofde? Dan is het ook de vraag hoe de Zuid-Amerikanen Bernal en Quintana daarop reageren. Boeiend wordt het alleszins.