Roglic weer onder de indruk van zijn ploeg na reactie op aanval van Bernal: "Het was echt ongelooflijk"

Primoz Roglic hamert er al sinds hij in het geel staat op dat het de verdienste is van zijn hele ploeg. Voorlopig zit er nog geen spatje verval op het werk van Jumbo-Visma. Ook aan het eind van de veertiende etappe liet de Nederlandse formatie zich niet in de luren leggen.

Een snipperdag was Roglic en zijn ploegmaats wel niet gegund. "Ik had gedacht dat de etappe een stuk rustiger zou verlopen. Het was volle bak vanuit het vertrek door het werk van Bora en CCC. Het klopt dat we niet hebben hoeven werken, maar we moesten toch gefocust blijven en van voren blijven rijden. Vooral in de technische finale."

Attent blijven was de boodschap, zeker toen één van de voornaamste concurrenten van Roglic plots in de aanval ging. "De ploeg was weer erg sterk. Het was echt ongelooflijk wat de mannen gedaan hebben en hoe snel ze hebben gereageerd op de aanval van Bernal."

Er kan iedere dag van alles gebeuren

Het geeft wel aan dat de concentratie geen seconde mag afzwakken om tijdsverlies te vermijden. "De Tour is de Tour en er kan iedere dag van alles gebeuren. We mogen niet verslappen."