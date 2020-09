Een pleidooi voor de tijdrit in een grote ronde: "Dat zal uitmaken welke grote ronde ik rijd"

Zondagavond was Remco Evenepoel (digitaal) te gast in Vive le Vélo. Samen met Michel Wuyts hield hij een pleidooi voor de tijdrit in een grote ronde.

Michel Wuyts steekt het vuur aan de lont door te zeggen dat een grote ronde zoals vroeger wel eens een tijdrit van 75 kilomter mag bevatten. "Ik weet, het is niet interessant voor tv-kijkers, maar in zo'n tijdrit nemen de renners het tegen elkaar op zonder zich te verstoppen achter het ploegenspel", vindt de commentator.

De afgelopen jaren waren er in de Tour de France relatief weinig tijdritkilometers. De Tourorganisatie wou met het parcours vooral in de kaarten spelen van de beste Franse renners in de hoop om nog eens een Fransman te laten winnen. "De Fransen weten dat Pogacar, Evenepoel en anderen eraan komen. Ze beseffen dat ze zo iemand niet hebben dus doe er maar opnieuw tijdritten bij", klinkt het in de uitzending.

Evenepoel

Evenepoel heeft zich als klimmer al getoond in meerdere rittenkoersen, maar heeft ook een fantastische tijdrit in de benen. Welke grote ronde hij rijdt volgend jaar zal dan ook afhangen van de tijdritkilometers in die rondes. "Het is altijd makkelijker om uit te halen in de tijdrit en dan te moeten volgen in de bergen. Jongens zoals Quintana moesten altijd tijd terugnemen in de bergen, dan wordt het moeilijk", klinkt het.

Presentator Karl Vannieuwkerke hoopt stiekem dat Evenepoel volgend jaar aan de start zal staan van de Tour de France. "Hopelijk ziet ASO dit en willen ze je erbij waardoor ze er nog een extra tijdrit insteken in 2021", besluit hij.