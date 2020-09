Hirschi reageert op uitlatingen van Nys en vergelijkingen met Evenepoel: "WK is een goede koers voor mij"

Weinigen die al zo veel indruk gemaakt hebben deze Tour dan Marc Hirschi. De Zwitser van Sunweb stond al langer bekend als een groot talent, maar zet dat nu om in kwaliteit op het hoogste niveau. Met een ritzege, een tweede en een derde plaats spreken de resultaten voor zich.

Dat belooft ook voor het WK straks. Sven Nys noemde Hirschi in Vive le Vélo al de uitgesproken WK-topfavoriet. Hirschi blijft er behoorlijk nuchter bij als we hem deze uitspraken voorleggen. "Het parcours is wel goed voor mij. Met de vorm zit het ook goed. Ik moet er dus een goeie koers van kunnen maken. Nu ligt mijn focus nog op de Tour, nadien kijken we naar het WK. Het is een goede koers voor mij."

Ondertussen heeft Hirschi alles ook al even kunnen doorspreken met bondscoach Albasinini. Over zijn status binnen de Zwitserse selectie bestaat alvast geen twijfel. "Ik zal naar het WK als kopman gaan. Ik hoop dat ik goed uit de Tour kan komen. Dat is voor mij ook nog een vraag."

Onder meer Michel Wuyts noemde de renner van Sunweb ook al de Zwitserse Remco Evenepoel. Cancellara pleitte er voor om te stoppen met die vergelijkingen, maar Hirschi zelf tilt er niet al te zwaar aan. "Als ze je vergelijken met goede renners, is dat wel tof. Dat is altijd leuk. Als ze dat steeds meer doen, is dat een goed teken. Ik zie het als een compliment."