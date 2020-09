Miguel Angel Lopez wordt alleen maar beter in Ronde van Frankrijk: "Kon beste renners volgen"

Op Roglic en Pogacar na lijkt de strijd voor de ereplaatsen heel open te zijn voor de derde podiumplek. Porte en Miguel Angel Lopez lijken de sterksten te zijn.

Richie Porte is goed aan het groeien in deze Ronde van Frankrijk. De Australiër heeft geen vinniger versnelling in zijn benen, maar is er op de aankomsten bergop telkens bij.

Ook Miguel Angel Lopez is er telkens bij. Al is de Colombiaan normaal gezien we meer een aanvaller. De Colombiaan staat voorlopig vierde op 1'45" van Roglic. "Het ging vandaag op de Grand Colombier goed voor mij. Ik had Tejada nog bij mij en hij heeft me fantastisch gesteund. Een vierde plaats in deze zit is helemaal niet slecht. ", klinkt het.

Lopez groeit duidelijk deze Tour en kan de man van de derde week worden. "We zullen dagelijks bekijken hoe we het zullen aanpakken. Tijdens de rustdag moet ik goed herstellen en dan zien we wel", besluit Superman Lopez