Van Aert ontdekt zichzelf als klimmer en is ambitieus voor de toekomst

Het is ronduit indrukwekkend hoe Wout van Aert de laatste weken rondrijdt in de Ronde van Frankrijk. Op de flanken van de Grand Colombier deed van Aert met zijn tempowerk Egan Bernal zelfs lossen.

Achteraf was van Aert ook verrast wat hij gepresteerd had. "In mijn oortjes hoorde ik dat Bernal en Quintana moesten afhaken, dat geeft wel een mentale boost. Ik deed mijn laaste beurt op het vlakke en moest dan afhaken. De laatste kilometers zat ik bij hem in de groep en het was abnormaal. Het leek wel dat hij een hongerklop had", reageert van Aert bij Sporza.

Van Aert begon zijn wielercarrière als een tijdrijder en een specialist voor de Vlaamse klassiekers. Daarna heeft hi zichzelf ontdekt als sprinter in Frankrijk. Maar de afgelopen twee weken ontdekt hij zichzelf dus ook als klimmer. De Tour de France winnen zal misschien niet lukken, maar andere rittenkoersen misschien wel?

"We hebben er voorlopig nog niet over nagedacht. Ik ontdek mezelf dit jaar wel een beetje in de bergen. In de toekomst kunnen we er misschien wel voor gaan", besluit van Aert.