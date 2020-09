Vieren met handen van het stuur? Zege kwijt en dat allemaal door de vader van de nummer twee in koers!

Huijbergen. De plek waar in 2019 nog het NK veldrijden doorging en onlangs de nieuwelingenkoers de ronde van Huijbergen. Michael Boers was de snelste in een massasprint, maar kreeg de overwinning niet toegewezen. Daar zorgde de vader van de nummer twee uit de koers voor...

Boers won met overmacht de spurt, Casper Noorloos repte zich nog naar de tweede plaats. Boers maakte het zegegebaar met zijn twee armen van het stuur toen hij over de streep kwam. Daar zag vader Noorhoof een kans in en met het reglement in de hand stapte hij naar de jury.

Dat reglement zegt dat een nieuweling in de koers uit veiligheidsoverwegingen ten allen tijde de handen aan het stuur moet houden. Gevolg: de jury declasseerde Michael Boers en zette hem terug naar de laatste plaats in het peloton. De overwinning was zo voor Casper Noorloos.

'KINDERACHTIGE ACTIE'

In de entourage van Boers konden ze er uiteraard niet mee lachen. "Te triest voor woorden. Erg kinderachtig", sprak vader Ronald Boers bij BN De Stem. "De voorsprong van Michael was zo groot dat er van gevaar geen sprake was."