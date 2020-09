Welke renners pakt bondscoach Rik Verbrugghe mee naar het WK in Imola?

Zondag 27 september staat in Imola het WK wielrennen op het programma, een week na de Tour de France. Bondscoach Rik Verbrugghe zijn selectie bekend.

Het is voor velen nog in het duister tasten wie de WK-selectie van Verbrugghe gehaald heeft. Normaal gezien zou Remco Evenepoel het speerpunt zijn bij de Belgische selectie, maar Evenepoel ligt nog in de lappenmand na een zware val in de Ronde van Lombardije. Wie moet Verbrugghe meenemen?

Kopmannen

Wie moet dan wel het speerpunt worden van de Belgische selectie? Tijdens de Tour de France heeft Wout van Aert laten zien dat hij werkelijk alles kan. Het parcours in Imola zou minder voor de pure klimmers zijn dan het oorspronkelijke plan in Zwitserland. Verbrugghe zei eerder al dat Van Aert of Van Avermaet wel iets kunnen presteren op een superdag.

Dan moet Van Avermaet wel beter zijn dan in de Tour de France. Maar van Avermaet is een diesel geworden, misschien rijdt hij die Tour wel in functie van het WK.

Vrije Rol

Het is moeilijk om de vorm in te schatten van sommige renners omdat er niet veel koersen zijn om je op te baseren als bondscoach. Maar Tiesj Benoot lijkt in de Ronde van Frankrijk ook elke dag beter te worden. Een goede Tiesj kan een heel goed WK rijden en veel renners pijn doen.

Stuyven hoort op het eerste gezicht niet thuis op een lastig WK maar we zouden Verbrugghe toch willen vragen om hem te overwegen. De afgelopen weken in de Tour bewees Stuyven om meer dan in orde te zijn. In de lastige etappes krijgen ze hem er niet af, enkel als de ernners over de echte cols moeten.

Knechten

België is - op Jurgen Van Den Broeck na - geen land van klimmers geweest de afgelopen 20 jaar. Die paar renners die goed bergop kunnen, worden op een zwaar parcours al snel het speerpunt van de selectie. Maar met renners zoals Pauwels en Devenyns kan je naar de oorlog op elk parcours. Voor el tractor Tim Declercq is het parcours dan weer net te zwaar. Daarom kan Verbrugghe misschien beroep doen op Xandro Meurisse.

Ondertussen zijn er 7 namen geselecteerd en zijn er 8 plaatsjes. Een speciale rol is weggelegd voor Thomas De Gendt. De Gendt kan de knuppel in het hoenderhok gooien en de rest aan het werk zetten met een aanval.

Reserven

Naar het vormpeil van veel renners is het nog gissen. Dylan Teuns werd niet meegenomen naar de Tour door zijn ploeg. Het WK zou dan misschien ook niet lukken? Tim Wellens kwam zwaar ten vol voor de Tour maar zal binnenkort wel opnieuw koersen. Ben Hermans is normaal gezien een van de beste Belgische klimmers en was in de Tour een keertje mee in de ontsnapping, maar toonde dat de vorm toch nog niet oke is.