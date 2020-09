WK-selectie is bekend! Deze acht renners moeten België aan de regenboogtrui helpen

De mannen die België aan eremetaal moeten helpen in de tijdrit zijn Victor Campenaerts en Wout Van Aert. Yves Lampaert staat als reserve genoteerd. Van Aert zal ook de wegrit betwisten als kopman.

Ook Greg Van Avermaet wordt naar voor geschoven als kandidaat voor de regenboogtrui. Tiesj Benoot, Oliver Naesen, Loïc Vliegen, Pieter Serry, Tim Wellens en Jasper Stuyven moeten het tweetal ondersteunen.

Bij de dames is het volgende vijftal geselecteerd: Valerie Demey, Mieke Docx, Lone Meertens, Jesse Vandenbulcke, Julie Van de Velde en Fien Van Eynde. Duyck en Van de Vel gaan voor de tijdrit.

The following Men and Women Elite riders will ride the road race at the UCI Road World Championships in Imola 🌈



