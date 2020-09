Yves Lampaert maakt zich op voor eerste koers sinds sleutelbeenbreuk: "Ik kijk er naar uit mijn titel te verdedigen"

Het is inmiddels van 5 augustus geleden dat Yves Lampaert zijn sleutelbeen brak bij een valpartij in Milaan-Turijn. Zo moest hij meteen een streep trekken door de Ronde van Frankrijk. Na iets minder dan anderhalve maand zal hij toch weer het koersen kunnen hervatten.

Lampaert zit immers in de selectie van Deceuninck-Quick.Ste voor de Ronde van Slovakije, die doorgaat van 16 tot en met 19 september. Vorig jaar won Lampaert die rittenkoers nog. "Ik ben blij aan de start te staan van deze mooie koers. Het is mijn derde deelname op rij, ik ga er graag naartoe. Het is een mooi land."

CONDITIE EEN VRAAGTEKEN

Het is uitkijken tot wat Lampaert al in staat zal zijn. Daar kan hij zelf geen garanties over bieden. "Ik kijk er naar uit om mijn titel te verdedigen, ook al weet ik dat het heel moeilijk zal zijn, want het is mijn eerste koers na mijn blessure. Ik weet niet zeker hoe goed mijn conditie is."

Dat hij al opnieuw zal kunnen koersen, is het voornaamste nieuws. "Ik ben benieuwd om te zien hoe het zal gaan, maar ik vind het zeker boeiend om weer bij de Wolfpack te zijn."