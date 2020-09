Julian Alaphilippe op de afspraak in zestiende Touretappe

De zestiende etappe in de Tour de France zou wel eens een rit voor vluchters kunnen worden en ploegen beseffen het maar al te goed. Er wordt dan ook oorlog gemaakt in de beginfase en het regent aanvallen.

Het gaat snoeihard in het peloton. Eerst was er een omvangrijke kopgroep van 35 renners, maar deze renners zijn ondertussen al terug gegrepen door het peloton. Daarna probeerden 15 renners weg te rijden en deze ontsnapping lijkt wel de goede te zijn.

De grootste namen in de kopgroep zijn Julian Alaphilippe, Matteo Trentin, Richard Carapaz, Lennard Kämna, Alberto Bettiol en Warren Barguil. In het peloton proberen nog enkele mannen weg te rijden, waardoor de voorsprong van de kopgroep niet groter wordt. Het is afwachten of deze renners nog vooraan zullen geraken.

Update: Het peloton laat ondertussen begaan, waardoor het verschil met de kopgroep al bijna 8 minuten is. Tiesj Benoot heeft de sprong nog gemaakt naar de kopgroep en kan in deze groep rekenen op twee ploegmaats. Bergop gaat het echter te rap voor Benoot. Alaphilippe kon in eerste instantie wel de aanvallen pareren en bracht zichzelf zo in goede positie in de finale. De ritzege was uiteindelijk voor Kämna.