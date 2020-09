Kämna haalt het in de Tour van Giro-winnaar in de vlucht, Benoot en Alaphilippe moeten vrede nemen met ereplaats

Ineos heeft het geweer van schouder veranderd in de Tour. Bora-Hansgrohe liet zich deze keer echter de kaas niet meer van het brood halen. Het was al te dikwijls net niet geweest in deze Tour voor de Duitse formatie. Lennard Kämna zorgde nu wel voor succes.

De etappe leende zich voor succes voor vluchters. Gegadigden genoeg dus die mee wilden gaan in de ontsnapping. Eerst reden er 18 renners weg, nadien sloten er nog 5 aan. Bij die ruime kopgroep ook één Belg: Tiesj Benoot. Andere opvallende namen in de vlucht waren Julian Alaphilippe en Richard Carapaz. De aanwezigheid van die laatste wees erop dat ze bij Ineos de knop hadden omgedraaid. Rolland, bezig aan een goede Tour, was ook mee en kwam enkele keren als eerste boven. Zo kwam hij de bolletjestrui van zijn landgenoot Cosnefroy bedreigen. Ze hebben nu evenveel punten. Cosnefroy blijft voorlopig de bollenman, omdat hij vaker als eerste is boven gekomen op een col van eerste categorie. GOEDE PAPIEREN VOOR ALAPHILIPPE De Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte, ook een beklimming van eerste categorie, moest wel voor animo zorgen. De verwachtingen werden vervuld, wel zonder happy end voor Benoot, die moest lossen. Een groepje van vijf renners reed weg: Pacher, Alaphilippe, Carapaz, Reichenbach en Kämna. Alaphilippe leek dus de aanvallen van de andere klimmers goed te kunnen pareren. Tot Carapaz zijn versnelling plaatste. Zo werd het al een heel ander verhaal voor Alaphilippe, die met Pacher terugwaaide tot in het groepje Benoot. Carapaz kreeg zelf ook nog lik op stuk door een counter van Kämna. Reichenbach was op de top de derde man in koers. KÄMNA VALT NIET STIL Kämna bleef ook nadien stevig tempo rijden en breidde zijn voorsprong uit tot meer dan een minuut. De Duitser reed onbedreigd naar de overwinning, een meer dan terechte beloning voor zichzelf, maar vooral ook voor zijn ploeg, na talloze pogingen al in deze Tour. Carapaz en Reichenbach kwamen respecitevelijk als nummers twee en drie over de streep. Benoot werd zevende, Alaphilippe tiende.