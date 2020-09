Officieel: ook Alessandro De Marchi verlaat CCC en heeft nieuwe wielerploeg beet

Israël Start-Up Nation heeft vandaag de komst van de Italiaan Alessandro De Marchi officieel bekendgemaakt. De vluchter verlaat zo CCC, waar ook Greg Van Avermaet en Matteo Trentin al vertrokken zijn door de financiële problemen bij de wielerploeg.

Bij Israël Start-Up Nation zal De Marchi onder meer Chris Froome tegenkomen. Toch lijkt de Italiaan ook zijn eigen kansen te mogen wagen in de grote rondes. "De doelen van de ploeg motiveren mij om hier te tekenen", aldus De Marchi.

DE MARCHI TO ISRAEL START-UP NATION FOR TWO YEARS



Italian climber and super-domestique looks forward to “complete change”



Adams: “Alessandro's experience and versatility” will help the team



