Sam Bennett verwacht een zware etappe: "Je gaat geen tijd krijgen om in de koers te geraken"

Vandaag staat een zware etappe op het programma in de Tour de France. De vluchters krijgen vandaag normaal gezien een kans om de overwinning binnen te halen, terwijl het voor de sprinters een lastige rit zal worden.

Sam Bennett, voolopig in het bezit van de groene trui, beseft ook dat het een zware rit gaat worden. "Je gaat geen tijd krijgen om in de koers te geraken. Het zal koers worden vanaf het begin van de rit", vertelde Bennett voor de rit.

Er wachten nog enkele zware dagen voor Bennett, maar de sprinter hoopt met de groene trui naar Parijs te kunnen rijden. "Na de tussensprint over de bergen geraken, is zwaar, maar ik heb nog veel energie. Parijs is nog ver, maar we komen dichterbij."