Volgens renner van Trek-Segafredo zou de nieuwe wereldkampioen een Belg kunnen worden: "Twee wereldkampioenen bij dezelfde ploeg in een wedstrijd zou gênant zijn"

Volgens Toms Skujins van Trek-Segafredo zou de regenboogtrui dit seizoen opnieuw naar zijn ploeg kunnen gaan. Op Twitter maakte hij duidelijk dat Jasper Stuyven er wel eens dichtbij zou kunnen zijn.

Een persoon stelde de vraag op Twitter of het niet eerlijker zou zijn om Mads Pedersen in de regenboogtrui de klassiekers te laten rijden, aangezien de Deen geen kans heeft gehad om als wereldkampioen rond te rijden in deze wedstrijden door het coronavirus.

Toms Skujins had een grappige reactie in huis. "Het zou gênant zijn om met twee wereldkampioenen in dezelfde ploeg deel te nemen aan een wedstrijd. Nietwaar Jasper Stuyven?" Skujins lijkt dus vertrouwen te hebben in zijn Belgische ploegmaat.