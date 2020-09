Wiggins gaat nog stap verder in zijn kritiek op Ineos: "Bij een voetbalclub was Dave Brailsford ontslagen"

Jaar na jaar leverde teammanager Dave Brailsford de sterkste ploeg in de Tour. Bradley Wiggins haalt voor de tweede dag op rij uit naar de selectie van Ineos, en dus ook naar de beslissingen van Brailsford. In de Tour van 2020 is Ineos immers slechts een schim van de dominante ploeg van vroeger.

Voor de tweede dag op rij is op Eurosport een over Ineos kritische Bradley Wiggins te horen. "Het is moeilijk om ieder jaar aan de top te blijven, maar dit jaar hebben ze het gewoon niet goed gedaan. De planning was niet succesvol", kaart de Tourwinnaar aan. De verantwoordelijkheid hiervoor zou dan bij de teammanager gelegd moeten worden. "Bij een voetbalclub was Dave Brailsford nu ontslagen", stelt Wiggins. Die laatste geeft Ineos wel nog een goede raad mee. "Ze moeten bouwen aan een nieuwe ploeg die er volgend jaar wel staat."