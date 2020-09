"Deze rit is bepalend voor de winst van de Tour de France"

Vandaag staat de 17e etappe in de Tour de France op het programma. Daarin moeten de renners eerst over de Col de la Madeleine en daarna volgt de gevreesde Col de la Loze. Volgens Tom Boonen kan vandaag wel eens beslissend zijn voor het klassement.

Tom Boonen ziet dat vandaag wel eens de belangrijkste rit kan worden. "Het is een van de ritten waar Tourwinst van afhangt. Je moet de rit daarvoor niet winnen, maar vandaag is wel enorm bepalend voor het klassement. De laatste week van de Tour de France is enorm zwaar. Er zitten al twee weken koers op en nu komen pas de zwaarste ritten. "

"Dat is nu niet anders met vandaag de Col de la Madeleine en Col de la Loze. Twee klimmen die buiten categorie zijn. Die gaan 'vollenbak' genomen worden", aldus Boonen aan Het Laatste Nieuws.

"Na 60 kilometer begint het klimmen en dan ga je enkel nog bergop of bergaf. Ik verwacht dat er aan het begin van de etappe een klein groepje gaat wegrijden. Nadien zal het peloton het tempo stevig opvoeren, zodat we aan de Col de la Loze beginnen met een groep van ongeveer 40 renners."

"De renners gaan dan snel dalen en dan zal het treintjes rijden worden naar boven. En in de laatste vijf kilometer gaat het een spel worden van demarreren", vertelt Boonen in een videoboodschap aan Het Laatste Nieuws.