Emotionele 'Superman' draagt zege op aan gezin en pleziert jarige Vinokourov: "Niet gemakkelijk om nu zo goed te zijn"

Een superkoers van een 'Superman'. De klassementsman met de meeste snedigheid momenteel is Miguel Ángel López Moreno. Laten we het maar bij López houden. Dat bleek eigenlijk al ook in de zestiende etappe en werd bevestigd boven op de Col de la Loze.

Bij het over de streep rijden balde de Colombiaan de vuist. In zijn reactie achteraf waren de tranen niet ver weg. "Ik ben erg blij. Ik ben emotioneel, want ik denk aan het werk dat ik thuis geleverd heb en aan mijn familie, mijn vrouw, mijn zoon... Ik draag deze overwinning op aan hen. Het is niet gemakkelijk geweest om nu zo goed te kunnen zijn."

Ik begaf me op mijn terrein

Zijn succes is natuurlijk ook een succes voor Astana. "We hadden vertrouwen. Ik begaf me op mijn terrein. De ploeg deed het uitstekend van start tot finish. Omar Fraile vergezelde me. Nadien werd het wat te moeilijk voor hem, maar we hebben nooit vertrouwen verloren. Deze ritzege is de beste manier om de verjaardag van Alexander Vinokourov te vieren."

López rukt nu ook op naar de derde plaats in het klassement. Hij heeft uitzicht op het podium en wie weet wat is er nog mogelijk. Het ontlokt bij López geen grootste uitspraken. "Ik ben naar de Tour te komen om Parijs te halen. Ik neem het dag per dag."