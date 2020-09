Fernando Gaviria is de beste spurter in Italiaanse eendagskoers

Fernando Gaviria is niet aanwezig in de Tour, maar dat betekent niet dat hij geen overwinningen kan behalen. In de Tirreno-Adriatico moest de Colombiaan het nog driemaal stellen met een dichte ereplaats. Nu heeft hij zijn zege op Italiaanse bodem toch te pakken.

De Giro della Toscana stond immers op het programma. Een eendagskoers door Toscane, zoals de naam van de wedstrijd al verklapt. Omdat de laatste klim nog ver van de aankomst lag, bleek het niet mogelijk om een groepsspurt te ontlopen. In de laatste tien kilometer kwam het immers tot een hergroepering. Ook een late uitval kon de sprint niet meer voorkomen. Gaviria ging van ver aan. Niemand zou nog de indruk wekken hem te kunnen remonteren. Robert Stannard van Mitchelton-Scott hield Ethan Hayter nog af voor de tweede plaats, maar aan Gaviria was niets te doen.