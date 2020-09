Gele trui Roglic verwacht attractieve koers en looft 'exceptionele' Van Aert: "Alles wat Wout doet, is iets extra"

De hele wielerwereld kijkt naar Primoz Roglic en wat hij kan op de Col de la Loze. Houdt hij de gele trui, verspeelt hij 'm of breidt hij net zijn voorsprong uit? Het kan allemaal. Op die hele zware beklimming moet het tot een attractieve ontknoping van de zeventiende Tourrit komen.

Roglic was er zich aan de start in Grenoble volop van bewust dat hij op de proef gesteld zou worden. "Het zal volle bak koers worden", blikte hij vooruit bij Sporza en enkele andere televisiezenders. "Ik verwacht veel aanvallen. En dat we met onze ploeg doen wat we de voorbije dagen al deden."

Uiteraard heeft de huidige geletruidrager de Col de la Loze verkend. "Het is gewoon een superzware klim. Ik weet niet of je het met iets anders kunt vergelijken. Het is uniek en zal voor een attractieve koers zorgen. Ik moet me aan alles verwachten." Het maximumpercentage ligt op 24%. "Dat is wel steil, hé. Klimmen aan twintig procent is zeker moeilijker dan aan tien procent."

CAKE VOOR VERJAARDAG VAN AERT

Een sterke ploeg zal Roglic wel weer kunnen gebruiken, en dus ook een sterke Van Aert. "We hebben voor Wout zijn verjaardag cake gegeten. Hij is een exceptionele kampioen. Alles wat hij doet, is iets extra."