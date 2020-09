Evenepoel reageert gevat op oproep van Keisse: "Een moteurke op mijn rolstoel, is dat ook goed?"

Remco Evenepoel is tijdens zijn revalidatie zijn humor nog niet kwijtgespeeld, zo veel is zeker. En hij is ook nog altijd goede maatjes met Iljo Keisse. Die laatste wil donderdag achter de motor gaan trainen en lanceerde een oproep op sociale media.

De vraag van Keisse stond te lezen op diens Twitteraccount. "Iemand met een brommer die morgenvoormiddag tijd en zin heeft in een ritje met mezelf in het spoor richting Wevelgem en terug?" Iljo Keisse zocht dus nog een gangmaker voor zijn training. Ik kan een moteurke op mijn rolstoel plaatsen, is dat ook goed? 🤪 — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) September 16, 2020 En wie reageerde hierop? Natuurlijk niemand minder dan Remco Evenepoel. "Ik kan een moteurke op mijn rolstoel plaatsen, is dat ook goed?" Een ludieke suggestie van Evenepoel, die Keisse aan diens reactie te zien ook wel aan het lachen kreeg. 🤣 — Iljo Keisse (@IljoKeisse) September 16, 2020 Afwachten maar of er ook iemand echt Keisse uit de nood helpt en hem donderdag met de motor op sleeptouw wil nemen.