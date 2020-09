Renners neutraliseren deel koers wegens auto's op het parcours in Luxemburg, Philipsen stuit op Démare

Gisteren al was er boosheid bij de renners omwille van geparkeerde wagens die op het parcours stonden en dat in de laatste kilometers van de etappe. In de laatste vijf kilometers stond er blijkbaar zelfs een bus. Eén van de renners haalde op sociale media al flink uit naar de organisatie en de UCI.

Where the @UCI_cycling? they should fine the organisation for this. We don't want another heartbroken tweet about how you love the cyclists, we want protection from you. Where are the teams? You are paying us, how can you tolerate this kind of things, yet again.