Ritzege in de Tour is hoogtepunt in carrière voor gewezen toptalent: "Grote opluchting voor mezelf en de ploeg"

Niet alle toptalenten in de koers maken het onmiddellijk waar. Maar als je kan winnen in de Tour, dan sta je op de kaart. Daar hoeft Lennard Kämna zich nu dus geen zorgen meer over te maken. Op zijn 24ste staat de Duitser tussen de grote jongens in de wielerwereld.

Kämna zette bij de jeugd grootse uitslagen neer, maar bij de profs lieten die even op zich wachten. De overstap van Sunweb naar Bora-Hansgrohe heeft hem schijnbaar goed gedaan. Met ritwinst in de Dauphiné en de Tour heeft hij nu wel zijn potentieel in de verf gezet.

"Het voelt geweldig. Mijn ritzege in de Ronde van Frankrijk maakte er een geweldige dag van. Het was een gevecht van bij de start. Ik wist dat ik solo naar de finish moest. Toen ik zag dat Carapaz iets trager ging, zei ik tegen mezelf dat het het moment was om te gaan. Ik viel aan en ging door tot aan de aankomst", vertelde Kämna na zijn etappezege.

Ik heb dit jaar een enorme stap vooruitgezet

Nadat het verschillende keren al net niet was in deze Tour voor Bora-Hansgrohe, was het in Villard-de-Lans wel bingo. "De overwinning is een grote opluchting voor mezelf en voor de ploeg. Ik heb dit jaar een enorme stap vooruitgezet en voel me gezegend met deze overwinning."