Van Froome vervangen in de Tour naar gooi doen naar ritzege: "Hopen droom te kunnen waarmaken"

In extremis opgeroepen worden voor de Tour als vervanger van Froome of Thomas: zelfs voor een winnaar van een andere grote ronde is het geen evidentie. Dat heeft Richard Carapaz moeten ondervinden. Nu Bernal door het ijs gezakt is, kan hij wel zelf voor ritwinst gaan.

Dat deed Carapaz dan ook in de zestiende etappe. De winnaar van de Giro van 2019 moest aan de aankomst vrede nemen met de tweede plaats. "Ik ben niet teleurgesteld dat ik niet gewonnen heb. We zijn heel blij met het werk dat we gedaan hebben. We kunnen niet altijd winnen."

Het is een welverdiende triomf voor Kämna

Lovende woorden waren op zijn plaats voor de ritwinnaar. "Lennard Kämna was de sterkste. Ik deed mijn best. Ik had niet meer kunnen doen. Het is een welverdiende triomf voor hem en voor mij betekent het veel om tweede te kunnen eindigen in een rit in de Ronde van Frankrijk."

Het is nu uitkijken naar wat de volgende zware bergritten nog brengen voor Ineos Grenadiers. "Er komen belangrijke dagen aan. Het zou het beste zijn als we met de ploeg een etappe kunnen winnen. Elke dag staan we op met deze droom en we hopen die te kunnen waarmaken."