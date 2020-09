Zuur einde van de Tour: Debusschere komt buiten tijd aan op Col de la Loze en kan kopman niet bijstaan in Parijs

Voor sprinterstypes zijn bergritten zoals die naar de Col de la Loze altijd een uitdaging. Debusschere heeft het niet gehaald. De renner van B&B Hotels-Vital Concept heeft de top van de slotklim niet binnen de tijdslimiet kunnen bereiken. Voor hem stopt de Tour hier.

Zonde dat het op deze manier einde verhaal is voor Jens Debusschere in de Ronde van Frankrijk. Debusschere was naar de Tour gekomen om Bryan Coquard bij te staan in de sprints. Debusschere voelde zich beduidend beter dan vorig jaar, toen hij de druk had van zelf te moeten presteren.

Hoewel Coquard nog niet echt in de buurt van de overwinning kwam, spurtte die al wel enkele malen naar een ereplaats. Voor Debusschere werd het in de zeventiende etappe een lange tocht voor de bezemwagen uit. Debusschere is de enige renner die buiten de tijdslimiet aankwam en om die reden na deze rit de Tour moet verlaten.