Duitser met 11 ritzeges in de Tour de France heeft moeten opgeven in de 18de etappe

André Greipel zal niet meesprinten in Parijs. De ervaren Duitser heeft namelijk opgegeven in de 18de etappe. Het is niet duidelijk of er een reden is voor zijn opgave.

Er staat vandaag een zware bergetappe op het programma in de Tour de France. De sprinters hopen uiteraard dat deze dag snel voorbij is, maar voor André Greipel was het een bergrit te veel. De Duitser heeft namelijk tijdens de etappe moeten opgeven. Zo zal Greipel dus niet kunnen meesprinten in Parijs op de Champs-Élysées. Zijn beste resultaat in deze editie van de Tour de France was een zesde plaats in de tiende etappe. André Greipel quits https://t.co/AIN9Hk0jfF #TDF2020 — Radio Tour EN 🇬🇧 (@radiotour_en) September 17, 2020