Edward Theuns heeft opvallend record beet in deze editie van de Tour de France: "Zo sta ik toch aan de leiding van één klassement"

Gisteren stond de zeventiende etappe op het programma in de Tour de France. Aangezien het een bergrit was, was het geen spek voor de bek van Edward Theuns, maar de Belg van Trek-Segafredo heeft zich wel op een verrassende manier laten opmerken.

Zo ging hij namelijk zeer snel naar beneden in een afdaling. 98.9 km/u om precies te zijn. Geen enkele renner deed beter in deze editie van de Tour de France en daardoor staat Edward Theuns met deze cijfers op de eerste plaats. "Zo voer ik toch één klassement aan. Ik probeer het mee te nemen naar Parijs!", aldus Theuns op Twitter.

At least I am leading one classification!!! I'll try to take it to Paris!!!🤣 https://t.co/4InLiSrwym