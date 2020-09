John Degenkolb boekt overwinning in Ronde van Luxemburg, Pieter Vanspeybrouck eerste Belg op derde plaats

John Degenkolb heeft een verrassende zege geboekt in de Ronde van Luxemburg. Eindelijk nog eens positief nieuws voor de Duitser, want hij moest in de Tour de France opgeven door een valpartij.

Degenkolb was in de massasprint net iets sneller dan de Roemeen Eduard-Michael Grosu. Pieter Vanspeybrouck was de eerste Belg op de derde plaats.