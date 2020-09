Kwiatkowski in de wolken: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

Kwiatkowski is ondertussen dertig jaar en werd in 2014 wereldkampioen. Maar op een etappeoverwinning in een grote ronde was het wachten tot etappe 18 van de Tour de France 2020 na een kabinetstukje van Team Ineos.

Kwiatkowski kwam gebroederlijk over de finish met ploegmaat Carapaz maar pakte de overwinning met een banddikte verschil. "Ik ben het team en Carapaz enorm dankbaar", klonk het in het flashinterview na de etappe.

"Ik heb al mooie momenten meegemaakt in het wielrennen. Ik ben ook al wereldkampioen geworden, maar dit was compleet nieuw. De laatste kilometers had ik kippenvel, dat was echt geweldig", zegt een geëmotioneerde Kwiatkowski.

"Hopelijk heeft Egan (Bernal) deze etappe gezien want het was heel speciaal. We hebben er de afgelopen dagen alles aan gedaan om een etappe te winnen en nu lukt het ook. Nu gaan we vieren want we verdienen dat na zoveel etappes te vechten", is Kwiatkowski dolblij.