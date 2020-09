Wout Van Aert is ambitieus voor WK, maar wat met het voor hem aantrekkelijke slotweekend van de Tour? Hij reageert!

Het labeur dat Wout Van Aert de voorbije weken heeft verricht voor Primoz Roglic is enorm geweest. Rest de vraag: wat in het slotweekend, als de buit binnen is?

Wout Van Aert en de groene trui? Had het gemogen en gekund, dan was het volgens onze bescheiden mening - zeker dit jaar - absoluut een optie geweest voor Van Aert.

Een van de allersnelsten in de sprint - getuige de twee ritoverwinningen onder meer - en ook de beste klimmer onder de sprinters, handig voor tussensprints en dergelijke.

Sparen of voluit?

Maar: het geel in Parijs was en is heilig bij Jumbo-Visma. En het werk van Van Aert in het radarwerk was héél belangrijk. Maar misschien dat er in het slotweekend nog wel wat mogelijk is? De klimtijdrit moet Van Aert zeker liggen, de sprint in Parijs zou in principe ook mogelijk moeten zijn.

"Donderdag is nog een cruciale dag waarin we als ploeg attent moeten zijn. Daarna kan ik in principe niet veel meer van waarde zijn voor Roglic. We gaan bespreken hoe ik het slotweekend moet aanpakken", is Van Aert nog mysterieus bij Het Laatste Nieuws. "Spaar ik me met oog op het WK of ga ik nog volle bak in het slotweekend?"