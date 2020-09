"Vlaanderen, waar kampioenen worden geboren": parcours WK tijdrijden 2021 op Belgische bodem voorgesteld

"Vlaanderen, waar kampioenen geboren zijn." Dat is het motto van Flanders 2021, dat het WK wielrennen in 2021 organiseert in België. Dat geldt voor de wegrit, maar ook voor de tijdrit. Het parcours van de chronorit is alvast officieel voorgesteld.

Dat begon in Knokke-Heist, de startplaats van het WK tijdrijden. Burgemeester Lippens onthulde daar de affiche met het parcours op. Ook aanwezig: UCI-sportdirecteur Peter Van Den Abeele, Johan Museeuw en Freddy Maertens. Onder aanvoering van Museeuw vertrok er ook een mediapeloton dat het tijdritparcours van 43 kilometer zou afleggen. Het parcours van die tijdrit is rechttoe rechtaan naar aankomstplaats Brugge. Kortom, ideaal voor de motoren van Wout van Aert en Remco Evenepoel. In Brugge stond burgemeester Dirk De fauw iedereen dan weer op te wachten iets na 13u. De voorstelling van het parcours van de WK-wegrit van 2021 is voor zaterdagochtend.