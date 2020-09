Drie weken gestreden, maar mission failed: "Proficiat met je groene trui, Sam"

Het stond in de sterren geschreven dat Sagan opnieuw voor de groene trui zou gaan in de Tour, het zou zijn achtste al zijn. Maar Sam Bennett troefde de Slovaak af ondanks het vaak harde werk van BORA. Sagan beseft nu zelf ook dat het groen weg is.

De troepen van BORA hebben vaak oorlog gemaakt in functie van de groene trui. Oorlog om Bennett te doen lossen en zo Sagan veel groene punten te bezorgen, maar dat liep niet altijd gesmeerd. In de waaieretappe lag Bennett er snel af, maar Sagan kon niet profiteren. De tussensprint werd toen gewonnen door Trentin, de eindsprint door van Aert. Enkele dagen later probeerden ze het opnieuw richting Lyon, maar Kragh Andersen bleef het peloton voor en Sagan werd pas 4e. Daar komt nog eens bij dat hij in etappe 11 gedeklasseerd werd na een gevaarlijk manoeuvre richting van Aert. Sagan heeft nagenoeg alles geprobeerd, maar de groene trui afsnoepen van Sagan zat er niet in. Hij laat op Instagram dan ook weten dat hij de strijd opgeeft. "Ik probeerde het op elke mogelijke manier. Ook vandaag (vrijdag) probeerden we alles en ik zal er alles aan doen om te winnen in Parijs. Proficiat Sam Bennett met je groene trui in deze Tour de France!" In het groene klassement heeft Sagan nu 55 punten achter op Bennett. Mathematisch kan het nog voor Sagan maar reallistisch is het niet meer.