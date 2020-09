Marc Hirschi wint de Superstrijdlust

De jonge Marc Hirschi heeft de prijs van de superstrijdlust gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De 22-jarige Zwitser wordt zo beloond voor zijn aanvalslust én etappeoverwinning.

Hirschi was in etappe twee samen met Adam Yates de enige die Julian Alaphilippe kon volgen op de slothelling in Nice. Winnen kon hij niet, Hirschi werd tweede.

In de 9e etappe probeerde Hirschi het alleen en hij leek het ook te redden, maar de groep der favorieten greep hem toch nog bij zijn nekvel. Hirschi sprintte nog mee en werd derde.

Maar in etappe 12 was het eindelijk prijs voor de renner van Team Sunweb. Na een kabinetstukje van Sunweb ging Hirschi er alleen vandoor op zo'n 25km van de finish. In de achtergrond proberen ze nog terug te komen, maar ze komen niet meer in zijn buurt.

Donderdag ging Hirschi opnieuw mee in de ontsnapping om een paar bollenpunten te verzamelen maar hij kwam ten val in een afdaling. Gelukkig zonder al te erge blessures want all zijn inspanningen leveren hem de superstrijdlust op.