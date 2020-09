Teleurstelling bij Dumoulin en Roglic groot; "Pogacar van totaal ander niveau"

Primoz Roglic was zichtbaar teleurgesteld na het verliezen van de gele trui in de voorlaatste etappe van de Ronde van Frankrijk.

Roglic

Renaat Schotte van Sporza kon hem even ondervragen, maar veel antwoorden kwamen er niet van de Sloveen. "Ik heb alles gegeven, maar alles wat ik had was niet goed genoeg", klonkt het bij Roglic.

De helm van Roglic hing wat schuin op zijn hoofd bij de aankomst, daar had hij wél een verklaring voor. "Het is de eerste keer dat ik de helm draag. Maar het ligt eerder aan de benen dan aan de helm vandaag. Ik kreeg wel tussentijden binnen en je hebt liever dat je wat voorligt, maarja..."

Dumoulin

Tom Dumoulin ging van plek 9 naar plek 7 in het klassement dankzij een knappe tijdrit waarin hij tweede werd. Maar hij was vooral teleurgesteld vanwege het verlies van de Tour met Primoz Roglic.

"Dit doet heel veel pijn. We hebben er alles aan gedaan", klinkt het."We hebben het helemaal niet slecht gedaan maar Pogacar was van een ander niveau vandaag."